Allarme batteri in acqua: divieto di balneazione a Sferracavallo

PALERMO – Scatta il divieto di balneazione a Mondello, Sferracavallo e in via Messina Marine. Lo stabiliscono le ordinanza Sindacali n. 89 e 90 del 08/07/2022.

Il divieto per quanto riguarda via Messina Marine arriva dopo gli esami da parte dell’Asp 6 del 5/07/2022 su campioni di acqua maina prelevati in località Palermo-Valloneria che ha evidenziato il superamento del valore limite del parametro microbiologico, Escherichia coli pari a 550+/-500.

L’ordinanza sindacale n.90, invece, ordina il divieto dopo le analisi da parte dell’Asp 6 del 5/07/2022 su campioni di acqua marina prelevati in località Sferracavallo che ha evidenziato il superamento del valore limite del parametro microbiologico, Escherichia coli pari a 580+/-500. Il divieto, come si legge nell’ordinanza, è imposto per Mondello ma si tratta di un mero errore perché il prelievo è avvento a Sferracavallo con Latitudine 38,1988 e Longitudine 13,276.

Sarà compito dell’Amat, coadiuvata dalla Polizia Municipale, a provvedere provveda alla delimitazione delle zone interessate mediante appositi cartelli riportanti la dicitura: “Divieto temporaneo di balneazione”. I cartelli dovranno rimanere affissi fino a quando l’Asp 6 Dipartimento di Prevenzione – Laboratorio di Sanità Pubblica avrà comunicato gli esiti analitici favorevoli dei campionamenti di controllo previsti dal D.M. del 30/03/2010, che attestino il rientro dei valori entro i limiti di legge.