Brucia la Sicilia, caldo record e incendi in tutta l’isola

Vigili del fuoco e forestale in azione

1' DI LETTURA

Forestale e vigili del fuoco sono impegnati in quindici incendi in Sicilia. Due di questi sono divampati in provincia di Palermo, a Misilmeri in contrada Frattina e a Belmonte Mezzagno in contrada Finocchiara.

In provincia di Catania le squadre stanno intervenendo a Caltagirone in contrada le Sfere, a Ramacca in contrada Torricella, e a San Michele Ganzaria in contrada Pietralunga.

Ad Agrigento in contrada Sant’Anna. Due interventi nel trapanese ad Alcamo a Calatubo e a Erice in contrada Torrebianca.

Un incendio nel ragusano ad Acate in contrada Caruso, e a Siracusa a Cozzo Pantano. In alcuni di questi incendi stanno intervenendo i mezzi aerei.