Amap, lavori al serbatoio Altarello: disservizi in centro a Palermo

Ecco le vie interessate, i disagi dureranno 24-48 ore

PALERMO – Da stamattina e per le prossime 24-48 ore previsti disagi nell’erogazione idrica in una parte del centro di Palermo. Lo annuncia l’Amap in una nota in cui spiega che la necessità di modificare l’approvvigionamento del distretto Politeama per consentire il completamento di un intervento di manutenzione al serbatoio Altarello.

L’Amap, nella nota annuncia che dalle 10 si potranno verificare disservizi nel servizio di erogazione idrica nella zona delimitata tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza Principe di Camporeale, Via Colonna Rotta, Piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo, via Volturno e via Cavour. Si potranno, inoltre, presentare eguali disservizi anche nei distretti Centro Storico e Noce-Uditore.

Si prevede che il regolare servizio possa rientrare nella norma nelle 24-48 ore successive, salvo imprevisti. Potranno verificarsi già dalle prime ore dei lavori fenomeni di torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderanno a rientrare rapidamente nella norma.