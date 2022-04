Amazon affonda Wall Street, Cina ai livelli più bassi e Pil italiano in calo

Crescono i timori di una recessione globale

ROMA – Amazon affonda dopo una trimestrale deludente e si trascina dietro Wall Street, appesantita dai timori di una recessione negli Usa e dalla paura per le prossime decisioni della Fed che potrebbe rialzare i tassi di mezzo punto. Il colosso di Jeff Bezos archivia la seduta in calo del 14% e brucia 206,2 miliardi di dollari. Il Dow Jones perde il 2,77%, il Nasdaq il 4,17%, e chiude aprile come il mese peggiore dal 2008 con le cosiddette FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) che bruciano complessivamente 1.000 miliardi dall’1 aprile.

L’agenzia Dbrs conferma il rating BBB (High) per l’Italia con trend stabile.

L’attività manifatturiera in Cina scivola ad aprile scontando i lockdown draconiani per fermare l’ondata di Covid-19 e tocca il livello più basso da febbraio 2020, quando il Paese fu colpito dall’epidemia. L’indice Pmi manifatturiero ufficiale, infatti, si ferma a 47,4 contro 49,5 di marzo e sotto le attese dei mercati di 48.0. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, si tratta della frenata più marcata da febbraio 2020, quando i lockdown portarono al blocco della produzione e alla rottura della supply chain.

L’economia peggiora anche in Italia. Il Pil italiano cala meno delle stime nel primo trimestre del 2022: -0,2% rispetto al trimestre precedente (chiuso a +0,7%) contro -0,5% previsto dal governo nel Def. Ed è cresciuto del 5,8% in termini tendenziali. Le stime dell’Istat portano a una lieve riduzione della crescita acquisita calcolata alla fine del 2021: dal 2,3 al 2,2%. L’inflazione rallenta ad aprile dopo 9 mesi di accelerazione. L’indice Nic registra un aumento dello 0,2% su base mensile e del 6,2% su base annua (+6,5% a marzo)