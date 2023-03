Comunali, Minardo: “Prepotenza e arroganza ci danneggiano”

Le parole del dirigente della Lega e presidente della commissione Difesa alla Camera

“Al centrodestra serve più politica e meno tattica. Prepotenza, arroganza, lotta sui nomi, diritti acquisiti è tutto quello che abbiamo visto fino ad ora in vista delle amministrative in Sicilia, ci danneggia e allontana sempre di più la gente dalla politica”. Lo dice il dirigente della Lega Nino Minardo, presidente della commissione Difesa alla Camera.

Minardo: “Dobbiamo aprirci ed essere costruttivi”

“Dobbiamo aprirci ed essere costruttivi – continua il leghista Minardo – guardare ai progetti per le città che vanno al voto e tenere unita la coalizione affinché possa essere attrattiva per la gente, per i tanti movimenti civici e per quell’elettorato moderato e cattolico oggi spaesato”.