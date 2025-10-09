L'investitore è un giovane alla guida di una monovolume

PRECENICCO (UDINE) – Stava attraversando sulla strisce. Stava andando a scuola come tutte le mattina quando una monovolume, una Fiat Doblò guidata da un ragazzo, l’ha travolta. Alice Morsanuzzo, 17enne, studentessa del liceo Artistico Sello, è morta così, alle 6.30 del mattino, in provincia di Udine. Una tragedia che lascia sgomenti.

Alice era diretta alla corriera che l’avrebbe portata a scuola. Il suo fratellino, gemello, era uscito da casa un po’ prima e aveva preso un’altra linea. Lei è stata colpita violentemente dall’auto, che proveniva da Palazzolo dello Stella. Un botto terribile, le urla strazianti, poi il silenzio fino all’arrivo dei vicini, che hanno cercato di aiutare la ragazza.

I soccorsi e lo strazio della famiglia

Anche il papà della ragazza è giunto sul posto poco dopo da casa, da duecento metri di distanza. Ha sentito le sirene dell’ambulanza e ha visto i sanitari del 118 mentre cercavano di aiutare la ragazzina a riprendersi. Un’immagine straziante. Pochi minuti dopo, è giunta pure la mamma, che era già andata a lavoro.

Sul posto i carabinieri e i Vigili del fuoco. Del conducente del Doblò al momento non si sa nulla. Ma nelle prossime ore, ultimati i rilievi, dovrà essere interrogato. Secondo alcuni testimoni, in quella va non c’erano dossi e la visibilità sarebbe stata ottima. Le ragioni dell’incidente, insomma, restano tutte da chiarire.

