Non si conosce ancora l'autore del gesto

1' DI LETTURA

PISA – Trovato un animale impiccato a un cavalcavia del tratto della Statale Firenze-Pisa-Livorno, compreso tra Cascina e Ponsacco, in direzione Pisa. Il corpo dell’animale, simile a un cane di grosse dimensioni o a lupo, ha suscitato sgomento fra i tanti guidatori che nella mattinata di giovedì hanno attraversato il cavalcavia. Non si conosce ancora l’autore del gesto. L’impiccagione, al momento, ha mano ignota.

Diverse segnalazioni alle forze dell’ordine che sono giunte sul posto insieme con il personale dell’Asl per avviare le indagini e tentare di risalire all’autore, o autori, del terribile gesto. Le immagini riportate dal canale Welcome to Favelas hanno documentato l’accaduto.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE