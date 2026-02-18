“Animum in fabula”, Oreste Monaco espone a Catania

La mostra fotografica

CATANIA – Sarà inaugurata venerdì 20 febbraio alle 18.30, alla Galleria Carta Bianca, la mostra fotografica di Oreste Monaco dal titolo Animum in fabula, visitabile fino al 31 marzo 2026.

Nato nel 1992, Monaco ha iniziato il suo percorso artistico con la pittura in età infantile, per poi avvicinarsi alla fotografia durante gli studi in Art Direction all’Istituto Europeo di Design di Milano. Dopo un’esperienza nella pubblicità che lo ha portato fino a Madrid come direttore creativo, è rientrato a Catania alla fine del 2020 per dedicarsi esclusivamente alla ricerca fotografica.

La mostra, curata insieme al gallerista Francesco Rovella, propone una selezione significativa della sua produzione e ruota attorno al tema del coraggio nell’affermazione della propria identità e nelle scelte decisive della vita.

Le immagini evocano un immaginario arcaico e mitologico, ma dialogano con la contemporaneità attraverso protagonisti che sfidano il contesto sociale semplicemente affermando la propria esistenza.

Ritratti come fiabe senza tempo, in cui antichi miti ed eroi moderni si intrecciano a temi attuali quali femminismo, identità di genere, salute mentale e diritti civili.

Dal 2020 Monaco ha esposto a Milano, Parigi, Basilea, Knokke, Karlsruhe e Greifswald, consolidando un percorso artistico sempre più riconoscibile nel panorama contemporaneo.