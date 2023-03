Appalti, Cgil: “Il nuovo codice non va, scendiamo in piazza”

"In Sicilia e a Palermo si rischia di aprire un'autostrada alle mafie"

2' DI LETTURA

PALERMO – “Il codice degli appalti approvato dal consiglio dei ministri rischia di farci tornare indietro di cinquant’anni, soprattutto in termini di legalità, trasparenza e tutela dei lavoratori. E in Sicilia e a Palermo si rischia soprattutto, in maniera palese, di aprire un’autostrada alle mafie. Immaginiamoci un sistema degli appalti che concede un affidamento diretto fino al tetto di 5, 3 milioni di euro e in più gli aggiungiamo il subappalto a cascata. Più chiaro di così: si gioca al ribasso di diritti e tutele. Non sappiamo più come dirlo”. Lo dicono in una nota il segretario generale di Feneal Uil Tirrenica Messina-Palermo Pasquale De Vardo e il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo.

Quindi l’invito “a tutti i cittadini e tutti i lavoratori a manifestare contro le scelte del governo. Anche per questo saremo in piazza allo Zen2 di Palermo il prossimo 1 aprile insieme a tanti studenti, cittadini, inquilini, associazioni. Soprattutto dopo i vari passaggi parlamentari – proseguono Pasquale De Vardo e Piero Ceraulo – il governo da un lato conferma sulla carta principi e norme a tutela dei lavoratori, compresa l’esclusione dei costi della manodopera dai ribassi, la parità di trattamento tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto, il Durc di congruità etc. E dall’altro lato, però introduce un ampio ricorso all’affidamento diretto o senza gara pubblica, depotenzia gli strumenti per una maggiore qualificazione di impresa e liberalizza i livelli di subappalto. Rende cioè, nella pratica, più difficile il rispetto dei contratti collettivi, l’applicazione e verifica delle tutele per salute e sicurezza, favorendo il dumping e il nanismo aziendale e rendendo più difficile verificare la concreta applicazione della parità di trattamento economico e normativo lungo la filiera. Insomma quello che dà con la mano sinistra, toglie poi con la mano destra”.

“Al riguardo – continuano De Vardo e Ceraulo – prendiamo atto che le proposte di miglioramento, avanzate unitariamente da Cgil, Cisl e Uil al Parlamento, visto che mai si è aperto un tavolo di confronto con il Governo, non sono state prese minimamente in considerazione. Confermiamo per tanto le mobilitazioni #falacosagiusta indette per l’1 aprile contro la liberalizzazione del subappalto e ci attrezzeremo nei prossimi mesi con tutti gli strumenti dell’azione sindacale. Dalla contrattazione di anticipo, dove ve ne saranno le condizioni, alla promozione di centinaia di vertenze e denunce in risposta alle eventuali e probabili violazioni in materia contrattuale e sulla salute e sicurezza. Il governo ha scelto di ‘non fare presto e non fare bene’, non usando le risorse pubbliche per qualificare e far crescere le imprese e il settore, in barba ai diritti e alla vita delle persone. Noi non ci stiamo”.