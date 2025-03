Approvato il ddl Trasporti, Aricò: “Un grande risultato”

L'intervento dell'assessore alle Infrastrutture e mobilità

PALERMO – “Da oggi con il ddl Trasporti approvato dall’Assemblea regionale siciliana si introducono importanti novità per agevolare i visitatori e per adeguare il settore alle richieste di un periodo di forte crescita della domanda per gli eventi di rilievo in programma nell’Isola”: lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, commentando il voto dell’Aula di Palazzo dei Normanni.

“Un grande risultato”

“È un grande risultato – continua Aricò – che si deve alla condivisione di un obiettivo del governo Schifani con il Parlamento per sostenere un comparto strategico per la nostra economia e per agevolare enti locali e cittadini”.

“Si introduce, infatti, il Nolo con conducente regionale, con la previsione – aggiunge l’assessore – di 500 nuove autorizzazioni, che serviranno a potenziare i servizi per gli importanti eventi internazionali del 2025 in Sicilia, come Agrigento capitale della cultura, il Giubileo dei giovani, Gibellina capitale arte contemporanea”.

La concessione delle licenze

“Entro 90 giorni – continua Aricò – sarà un decreto dell’assessore regionale ai trasporti a disciplinare la concessione delle licenze. Inoltre la legge prevede la proroga per i Comuni che non sarebbero riusciti a emanare entro il 31 marzo i bandi per il trasporto urbano: avranno tempo fino al 31 dicembre e, nel contempo, si potranno prolungare i contratti vigenti per non penalizzare i cittadini. Infine la legge – conclude Aricò – in considerazioni delle specificità climatiche della Sicilia, autorizza i bus turistici a circolare per nove mesi all’anno, anziché sei come in precedenza”.

Nel corso della discussione sul ddl trasporti si è verificata una spaccatura all’interno dell’opposizione, con pd e M5s che si sono opposti ad un emendamento di Sud chiama Nord difeso in Aula da Giuseppe Lombardo.

Varrica: “Passo avanti”

Un primo passo avanti verso l’armonizzazione del settore in Sicilia”. È questo il commento del deputato regionale M5S Adriano Varrica al via libera dell’Ars alla legge sui servizi a noleggio con conducente, i cosiddetti NCC, e del trasporto pubblico locale. “La cabina di regia per le autorizzazioni e la regolamentazione del settore – dice il deputato che da tempo segue da vicino la vicenda – non potevano non essere in capo alla Regione, armonizzando le frammentazioni comunali con un apposito registro regionale e la predisposizione di uno schema unico di regolamento al quale dovranno attenersi i vari Comuni. In questo senso è stato fondamentale il coinvolgimento, che abbiamo preteso, delle associazioni di categoria che hanno dato un importante contributo all’elaborazione normativa”.“Importante – conclude Varrica – avere anche stoppato il raddoppio dei nuovi veicoli autorizzati, cosa che non avrebbe certamente fatto il bene del settore”.