Arbitro palermitano aggredito in campo: invitato a Coverciano al fianco di Mancini

Il CT: "Auguro a questi direttori di gara di arrivare in Serie A"

1' DI LETTURA

David Bartolotta, arbitro di 22 anni della sezione di Palermo, è stato aggredito lo scorso 4 marzo alla fine della sfida di Promozione siciliana tra Villarosa e Pro Falcone da alcuni giocatori della squadra di casa. Circa un mese fa, invece, Andrea Arnone, un giovane arbitro di 18 anni della sezione di Genova, veniva aggredito al termine di Nuova Oregina–Anpi Casassa – una partita della categoria under 14 in Liguria – da un dirigente della società di casa.

Andrea e David sono stati seduti accanto al Ct della Nazionale, Roberto Mancini, nella conferenza stampa che ha aperto il raduno della Nazionale a Coverciano; fieri, con la loro divisa dell’Associazione Italiana Arbitri. La loro presenza ha tanti significati, trattati proprio con i giornalisti in sala stampa. Per questo, con Andrea e David, sono arrivati a Coverciano anche il vice presidente dell’AIA, Duccio Baglioni, e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci.

“È un vero piacere – dice David Bartolotta – essere stato invitato, anche perché non ero mai stato a Coverciano. Ed essere qui, durante il raduno della Nazionale, è davvero emozionante. Penso ai calciatori, a chi pratica questo sport e ai dirigenti, e noi arbitri siamo persone come loro: non devono vederci come dei nemici, ma come dei garanti per far sì che una partita si possa svolgere. Ai miei giovani colleghi, dico di non abbattersi mai, perché la passione vince su tutto”.

E un messaggio ad Andrea e David è giunto anche dal Ct Mancini, presente accanto a loro durante la classica conferenza stampa di inizio raduno: “Il calcio è il gioco più bello del mondo, quando siamo bambini tutti vogliamo giocare, ma senza arbitri non si può. Auguro a chi è accanto a me che possa arrivare fino alla Serie A”.