Architetti, Catania torna nel Consiglio nazionale: eletta Veronica Leone

Storico risultato per l’Ordine etneo

CATANIA – Dopo trent’anni, Catania torna ad avere una rappresentanza nel Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. È stata eletta Veronica Leone, vicepresidente vicaria dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia etnea.

Eletta Veronica Leone

L’elezione è stata accolta con soddisfazione dal presidente dell’Ordine, Alessandro Amaro, che ha sottolineato il valore del risultato. “Un risultato importante che segna un passaggio storico, reso possibile grazie al lavoro dell’Ordine nell’ultimo decennio – ha affermato – una professionista calatina, oggi vicepresidente vicaria dell’Ordine etneo, entra a far parte dell’organo nazionale a distanza di trent’anni dall’ultima rappresentanza del territorio, portando con sé competenze, visione e una profonda conoscenza del sistema ordinistico”.

Competenze e ruolo nazionale

Secondo l’Ordine degli Architetti di Catania, l’elezione di Leone si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento della professione a livello nazionale, con una forte presenza femminile nel nuovo Consiglio.

Architetto libero professionista, Veronica Leone ha maturato una lunga esperienza nel settore dell’edilizia privata e pubblica, con particolare attenzione alla sostenibilità e alle energie rinnovabili. Dal 2013 ha ricoperto ruoli crescenti all’interno dell’Ordine etneo, fino ai vertici della Fondazione e a incarichi nazionali.

La soddisfazione di Veronica Leone

“Questo risultato è frutto di un percorso costruito all’interno dell’Ordine – ha dichiarato Leone – ringrazio il Consiglio per il sostegno e il Presidente per aver creduto in me. È un impegno che assumo con senso di responsabilità, mettendo a disposizione dell’intera comunità professionale l’esperienza maturata sul campo”.