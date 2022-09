Armao: “La Sicilia è la quarta economia in Italia per crescita”

Il candidato per il terzo polo alle regionali: "Daremo credibilità europea e internazionale"

“Siamo in una situazione estremamente delicata nella quale occorre grande responsabilità istituzionale e credibilità europea ed internazionale. Quella che all’Italia ed alla Sicilia può dare il terzo polo. Abbiamo iniziato ad invertire la tendenza. La Sicilia è la quarta economia in Italia per crescita (dati CGIA Mestre) e la terza per investimenti, e questo è anche merito del Governo Draghi, delle risorse del Pnrr (la Sicilia è la prima per assegna-zioni)”.

Lo afferma Gaetano Armao, candidato alla presidenza della Regione siciliana. “Il futuro sta in un piano straordinario del lavoro, nelle zone economiche speciali e le compensazioni per l’insularità, l’attrazione di investimenti, nella riforma dell’amministrazione regionale, nella definizione del risanamento economico che ha portato a ridurre il debito regionale di 1,3 miliardi, abbattere le addizionali, dimezzare il prelievo statale sul bilancio, risparmiare circa 700 milioni di interessi e nuove risorse per 3 miliardi per la Sicilia”, aggiunge.