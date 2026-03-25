Hashish, cocaina e crack nella costa tirrenica messinese, 17 arresti – VIDEO

Operazione dei carabinieri

MILAZZO (MESSINA) – Hashish, cocaina e crack spacciati per le strade della provincia di Messina. I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina, su richiesta della Dda, nei confronti di 17 persone.

Blitz antidroga nel Messinese, le accuse

Sono ritenute responsabili, a vario di titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, minaccia, violazione delle disposizioni in materia di controllo delle armi, aggravati dalla partecipazione al sodalizio di più di 10 persone.

Le città dello spaccio

L’indagine ha portato alla luce un traffico di droga tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica interessando l’area compresa tra i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Merì, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano.

Si tratta del secondo blitz antidroga scattato oggi, mercoledì 25 marzo, in Sicilia. In provincia di ragusa, infatti, la polizia ha fatto scattare dieci arresti.