Indagine della polizia

RAGUSA – Operazione antidroga con dieci arresti in provincia di Ragusa. L’indagine, condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, L’indagine, è stata denominata ‘Drug Parking’.

L’indagine partita nel dicembre del 2023

Investigatori e inquirenti hanno smantellato una organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. I dieci destinatari dell’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Catania sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. L’indagine era partita nel dicembre del 2023.

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