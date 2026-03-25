 Droga, 10 arresti in provincia di Ragusa
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Spaccio di droga in provincia di Ragusa, dieci arresti nella notte

polizia Vittoria
Indagine della polizia
comiso e vittoria
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1 min di lettura

RAGUSA – Operazione antidroga con dieci arresti in provincia di Ragusa. L’indagine, condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, L’indagine, è stata denominata ‘Drug Parking’.

L’indagine partita nel dicembre del 2023

Investigatori e inquirenti hanno smantellato una organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. I dieci destinatari dell’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Catania sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. L’indagine era partita nel dicembre del 2023.

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