Arresto Messina Denaro, brindisi in Commissione Antimafia VIDEO

Iniziativa simbolica all'Ars. Cracolici: "Il 16 gennaio: giornata di liberazione"

1' DI LETTURA

PALERMO – Un brindisi in commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana per l’arresto del super boss Matteo Messina Denaro. Calici in alto, i componenti della commissione parlamentare, intorno all’ora di pranzo hanno brindato alla cattura del latitante, arrestato ieri dai carabinieri del Ros a Palermo in una clinica privata. A proporre l’iniziativa simbolica è stato il presidente dell’Antimafia, Antonello Cracolici.

Cracolici: “Festeggiamo per le sconfitte di Cosa Nostra”

“Quando fu ammazzato Giovanni Falcone i mafiosi brindarono nel carcere Ucciardone – ha detto Cracolici – Ho pensato che in una sede istituzionale non si era mai brindato per la vittoria dello Stato nella lotta alla mafia. Ho ritenuto che anche noi siamo in grado festeggiare per le sconfitte di Cosa Nostra”.

“La mafia ha perso”

“Questo brindisi – dice Cracolici – lo facciamo a nome di tutti i siciliani che insieme con noi hanno vissuto il 16 gennaio come una giornata di liberazione. La mafia ha perso: questo non significa che non sia ancora pericolosa. Oggi più che mai dobbiamo convincere i siciliani che l’animafia conviene alla Sicilia”