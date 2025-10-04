Ars, incardinata la manovra quater: martedì la discussione generale

Prima però l'aula si esprimerà su due provvedimenti all'ordine del giorno

PALERMO – L’Ars ha incardinato stamani la manovra quater, la discussione generale del testo è prevista martedì prossimo nella seduta convocata per le 11.

Prima però l’aula si esprimerà su due provvedimenti all’ordine del giorno: l’elezione di un componente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e il parere obbligatorio alla modifica dello statuto per l’introduzione della figura del deputato supplente contenuta in un disegno di legge nazionale che dovrà essere approvato in doppia lettura da Camera e Senato.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha fissato a martedì alle 10 il termine per gli emendamenti alla manovra quater, accogliendo in parte la richiesta fatta in aula da Mario Giambona che a nome del Pd aveva suggerito il termine delle 18 di martedì anziché quello delle 18 di lunedì, come aveva annunciato Galvagno sulla base del calendario dei lavori stabiliti dalla capigruppo.

Motivando la richiesta, Giambona ha sottolineato che il testo della manovra entrato in commissione Bilancio era composto da 15 articoli, mentre quello finale approvato giovedì notte è costituito da 35 articoli e con un valore di 241 milioni di euro.