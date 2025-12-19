Ars, Schifani si scusa: “Vado a Roma per auguri a Capo dello Stato”

L'intervento in Aula

PALERMO – “Sto per recarmi nella Capitale per partecipare agli auguri delle alte cariche dello Stato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appuntamento che si tiene ogni anno. Volevo scusarmi quindi per la mia assenza in aula. Ringrazio tutti voi, non so se la manovra si concluderà stasera o domani, comunque nel caso in cui si dovesse concluder prima colgo questa occasione per i miei migliori auguri, può darsi che ce li faremo di persona. Porterò gli auguri al presidente Mattarella da parte del governo ma penso, se mi autorizzate, anche di tutta l’Assemblea regionale siciliana”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’Ars stamattina.

L’aula ha poi approvato una norma tecnica che autorizza la spesa per “implementare e adeguare le piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico” utilizzate dagli altri dipartimenti, ma si è impantanata dopo sull’articolo che stanzia 19 milioni di euro a Siciliacque per fare fronte ai crediti che vanta nei confronti di alcuni Comuni debitori dell’acqua. Lavori poi sospesi che riprenderanno nel pomeriggio.