Asp Messina, calo significativo delle liste d’attesa

"Traguardo frutto di lavoro silenzioso"

MESSINA – L’Asp di Messina comunica i dati ufficiali delle liste d’attesa sottolineando che, grazie al lavoro di squadra e all’aggiornamento dei sistemi informatici di prenotazione, riesce a monitorare ogni singola urgenza in tempo reale.

Dal 2024, l’Asp di Messina ha intrapreso un percorso profondo di ristrutturazione del sistema di prenotazione e gestione delle urgenze.

“L’Azienda – si legge in una nota dell’Asp – ha lavorato con metodo e rigore per integrare ospedali e territorio, prendere in carico i pazienti cronici nelle agende interne e ottimizzare le prime disponibilità. Il risultato? Un calo significativo delle prestazioni in attesa: da 21.650 nel 2024 a 12.382 nel 2025, nello stesso periodo di rilevazione”.

“Un traguardo – spiega il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì – frutto non di slogan, ma di lavoro silenzioso, tecnico, quotidiano. Lontano dai riflettori, ma vicino ai cittadini”.