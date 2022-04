Asp Palermo, più di 35mila esenzioni ticket per reddito

Le certificazioni vanno richieste online

PALERMO – Sono, finora, 35.680 i certificati di esenzione ticket per reddito rilasciati dall’Asp di Palermo.

Sono, già, pronte per essere scaricate dal portale altre 230.000 esenzioni, già, validate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime si riferiscono principalmente alla categoria E01 e soprattutto ad over 65.

Oltre allo sportello online dell’Asp di Palermo (sportello.asppalermo.org), gli utenti – se muniti di Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) – per il rinnovo della certificazione o per attivare l’esenzione per la prima volta, possono anche utilizzare il portale Sistema TS: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini.

Compilando la dichiarazione di autocertificazione il rilascio del certificato di esenzione è immediato.