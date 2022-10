Associazione stampa parlamentare, primo corso all’Ars per la formazione giornalisti

Le lezioni saranno tenute da Fabrizio Scimè, Arianna Gelardi, Pasquale Riggio e Gianliborio Mazzola

2' DI LETTURA

La procedura legislativa e il coinvolgimento degli uffici, il ruolo della Segreteria generale, la storia del Palazzo dei Normanni, i rapporti con le altre istituzioni dello Stato. Sono i temi del corso di formazione per i giornalisti in programma venerdì 28 ottobre, dalle 9 alle 14. L’evento è organizzato dall’Associazione stampa parlamentare siciliana, in raccordo con l’amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana, e con l’avallo dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

“E’ la prima volta che si organizza un corso dedicato ai giornalisti a Palazzo dei Normanni – dice Alfredo Pecoraro, presidente dell’Associazione cronisti parlamentari – L’evento è stato pensato per fornire ai giornalisti gli elementi di conoscenza che riguardano l’attività nel Parlamento regionale e ai tanti colleghi che si occupano di Assemblea di potere disporre di ulteriori informazioni tecniche. Si tratta della prima iniziativa in assoluto organizzata all’Ars, alla quale seguiranno altre sessioni. Ringrazio il segretario generale Fabrizio Scimè per avere accolto immediatamente la proposta e avere sposato l’iniziativa con entusiasmo. E ringrazio il presidente dell’Ordine di Sicilia, Roberto Gueli, per la disponibilità e il supporto ricevuto”.

Il corso si aprirà con i saluti del presidente dell’Associazione stampa parlamentare Alfredo Pecoraro, del presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli e del segretario di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto. Subito dopo la sessione didattica: il segretario generale Fabrizio Scimè terrà la lezione su “La procedura legislativa e il funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana”; il consigliere parlamentare e direttore di questura, Arianna Gerardi, farà una relazione sulla storia del Palazzo dei Normanni; l’architetto Pasquale Riggio parlerà degli aspetti architettonici del Parlamento più antico d’Europa; Gianliborio Mazzola, ex segretario generale dell’Ars, terrà la lezione su “Rapporti tra l’Assemblea regionale siciliana e gli altri organi dello Stato”.

Per l’iscrizione al corso (in presenza) è necessaria l’adesione attraverso la piattaforma formazionegiornalisti.it.