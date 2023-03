Ast, i sindacati: “Nuovo vertice con la Regione o bloccheremo i servizi”

“Abbiamo l'impressione di un'azienda in confusione“

1' DI LETTURA

“Lo avevamo chiaramente detto e lo abbiamo già fatto, l’assenza di confronto con le parti sociali determinerebbe la mobilitazione dei lavoratori. È già accaduto mesi fa: due giornate di sit-in davanti alla sede dell’Ast e un presidio all’assessorato regionale alle Infrastrutture che avevano fatto ripartire il dialogo per il salvataggio e il rilancio dell’azienda. Ma adesso si è ripiombati nel silenzio, se dobbiamo riprendere le iniziative di protesta, siamo pronti a farlo, ma questa volta ci si costringe a bloccare i servizi in tutta l’isola”. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano, Uiltrasporti Agostino Falanga, Faisa Cisal Aldo Moschella ed Ugl autoferrotranvieri Giuseppe Scannella dopo aver chiesto, ieri, un urgente incontro ai vertici dell’Ast.

“Sulla corretta organizzazione interna, del rispetto dei ruoli, dell’efficace pianificazione per il funzionamento dei servizi, abbiamo l’impressione di un’azienda in confusione, con plurimi e sovrapposti ‘centri di comando’ che risultano inefficaci nella soluzione delle problematiche presenti nelle diverse agenzie della Sicilia, a volte persino in palese contrasto con le disposizioni del direttore generale” aggiungono i sindacati.

“Anche la proprietà Regione Siciliana, al netto dell’impegno che il presidente Renato Schifani ha messo in campo con la nomina del professor Michele Perrino, riteniamo abbia il dovere di dare una risposta alle richieste continue di confronto che abbiamo sollecitato. L’auspicio è di non dover attivare il confronto con l’assessore Marco Falcone attraverso il presidio permanente dei lavoratori davanti alla sede dell’assessorato” concludono.