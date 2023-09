Ladri da record, auto rubata in 12 secondi VIDEO

Tempistiche strettissime e tecniche collaudate: le immagini

BARI – Con tempistiche da record hanno forzato l’apertura della portiera, disattivato i sistemi di sicurezza e guadagnato il posto del guidatore, per poi mettersi al volante: il risultato è un’auto rubata in soli 12 secondi.

I ladri da record sono stati immortalati nel video in alto, pubblicato da Welcome to Favelas Puglia sui social. Le immagini non lasciano spazio alle interpretazioni: in pochissimo tempo il mezzo rubato, un suv Mercedes Glc coupé, viene scassinato e successivamente spinto da un’altra auto per le strade del quartiere di Poggiofranco, con l’allarme dell’antifurto ancora attivo.



