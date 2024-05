Schlein allo Zen 2 incontra la sofferenza: “Noi, abbandonati” VIDEO

La segretaria del Pd ospite di alcune famiglie del quartiere

PALERMO – Elly Schlein esce da casa della signora Rosalia, che vive con la sua famiglia allo Zen 2 di Palermo, e la sua attenzione viene richiamata da un’altra donna che si affaccia da uno dei tanti padiglioni del quartiere alla periferia nord di Palermo. La segretaria del Pd chiede: “Come state?”. La risposta è telegrafica: “Noi bene, ma il quartiere è abbandonato e ha bisogno d’aiuto”.

Dialogo tra Schlein e una donna dello Zen 2

Rifiuti e degrado in questo angolo di Palermo non mancano. “Sembra di essere nel terzo mondo – lamenta ancora la donna -, l’immondizia è ovunque”. Schlein risponde: “Ho visto, cercheremo di dare una mano in ogni modo possibile. In bocca al lupo”.

L’incontro con le famiglie dello Zen 2

La segretaria del Pd sceglie lo Zen 2 e un incontro con alcune famiglie, che resta rigorosamente a porte chiuse, rimaste fuori da qualsiasi forma di assistenza sociale dopo l’addio al Reddito di cittadinanza: “Ho visto sofferenza, rabbia e incertezza per il futuro proprio e dei propri figli”, racconta Schlein ai cronisti che la attendevano tra i padiglioni del quartiere.

Reddito di cittadinanza addio

Il convitato di pietra è quel Reddito di cittadinanza fortemente ridimensionato dal governo Meloni e che da queste parti aiutava tante famiglie ad andare avanti. “Ci siamo confrontati su questa scelta folle del governo di cancellare l’unico strumento di contrasto alla povertà che aveva il Paese – dice la segretaria dem -. Il Rdc doveva proseguire, potevamo migliorarlo. La destra invece lo ha smentellato riducendo le risorse e introducendo requisiti discriminatori che aumentano le diseguaglianze”.

“Il governo guardi la povertà”

Sono proprio quei requisiti stringenti che hanno lascito fuori dal sussidio tante famiglie, tra cui quelle incontrate proprio da Schlein. Il racconto di quell’incontro a porte chiuse (“per rispetto e sensibilità”) arriva dalle parole della segretaria: “Un messaggio chiaro, il governo deve vedere in faccia questa sofferenza. Ok alle politiche del lavoro ma nel frattempo non si può fare mancare alle persone il supporto necessario contro la povertà”.

Con Schlein ci sono il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, il presidente della Direzione regionale dem, Antonio Ferrante, e la consigliera comunale Mariangela Di Gangi che da anni lavora per il riscatto dello Zen 2. Barbagallo lancia la sua stoccata al sindaco di Palermo legata alle condizioni del quartiere: “Non mi sembra che l’Amministrazione Lagalla stia facendo bene”.

Di Gangi: “Schlein qui per ascoltare la sofferenza”

Di Gangi spiega il senso della presenza di Schlein: “Una scelta importante per ascoltare le ragioni di chi in questo quartiere è rimasto fuori da qualsiasi forma di protezione sociale”, dice. Poi rincara: “Chi vuole rappresentare il Paese deve conoscere in faccia la sofferenza delle persone fragili. Questo governo sta affamando le persone con misure come il Reddito alimentare che non danno dignità e che rappresentano un’offesa. La gente non ha bisogno soltanto del cibo”.