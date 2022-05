Baldini: “Portato a casa un risultato importante, vinceremo i playoff”

“Massolo è stato bravissimo a parare il rigore“

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Sono convinto che vinceremo i playoff, stasera sarebbe stata la classica partita in cui poter essere eliminati. Il destino ci ha aiutato ed è stato voluto da 30mila persone che, con passione e voglia, ci hanno incitato permettendoci di pareggiare la partita. I ragazzi hanno stretto i denti, le situazioni di pericolo sono nate da calcio piazzato. Loro avevano preparato tutto in maniera giusta, ci hanno messo in difficoltà sul piano del gioco“. A dichiararlo è mister Silvio Baldini al termine del match pareggiato 1-1 contro la Triestina.

“Abbiamo portato a casa un risultato importante, questo mi fa ben sperare. Quando facciamo il Palermo siamo una squadra che gioca un calcio ottimo e con dei giocatori che dimostrano di poter vincere i playoff. La nostra squadra è questa, ce la siamo giocata. Loro hanno recuperato più palloni. La Triestina è stata costruita per vincere il campionato, hanno delle ottime individualità”.

Durante il match c’è stato un lancio di bottigliette in campo, questo “è dovuto al fatto che il portiere – ha spiegato Baldini – ha dato un pugno al raccattapalle e il pubblico si è scatenato“.

“Massolo è stato bravissimo a parare il rigore. Non c’è una regola scritta, se la Triestina avesse fatto gol magari avremmo visto una partita diversa. Non potremo mai verificare quello che sarebbe potuto accadere, pensiamo alla realtà”.