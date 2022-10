Bancarelle, immondizia: l’allarme dei commercianti di via Maqueda

La via del percorso Unesco tra bancarelle e immondizia

PALERMO – Rimangono ancora irrisolti i disagi in via Maqueda, ogni giorno i commercianti si lamentano degli “ambulanti” che sono più negozi pop-up che bancarelle viaggianti. I turisti, poi, passeggiano tra i tavolini devono schivare monopattini e biciclette e si imbattono nella sporcizia delle strade e nei cestini spesso stracolmi.

La “promenade” per eccellenza dei palermitani e dei turisti è quella che parte da piazza Croci e arriva ai Quattro Canti. Percorrendo a piedi la piacevole passeggiata di quasi 2 chilometri, il panorama muta e il teatro Massimo fa da spartiacque tra la strada dei negozi e delle grandi griffe dal lato di via Ruggero Settimo e via Libertà, e la strada del cibo e delle bancarelle dal lato di via Maqueda.

Arrivati a Piazza Verdi, dove sorge maestoso il Teatro Massimo, si intravedono le prime postazioni di ambulanti. Vendono un pò di tutto: da giocattoli allo zucchero filato, dai prodotti tecnologici alle caldarroste.

Lasciandosi alle spalle il Teatro dell’opera di Palermo, ci si immerge nella colorata, rumorosa e sporca via Maqueda.

Palazzi storici, chiese e monumenti si susseguono in questo che è l’asse principale della città di Palermo, nella quale negozi di abbigliamento, vetrine vuote, e tanto cibo accompagnano la passeggiata a piedi che, occorre ammettere, è assai difficoltosa.

Nel primo tratto tra via Scarlatti e via Amico qualche sabato pomeriggio fa si contavano oltre 30 bancarelle, forse, un po’ troppe per un tratto di strada di appena oltre 100 metri.

Lo abbiamo chiesto a Vittorio Provenza, imprenditore che in via Maqueda gestisce una attività e si appresta ad aprirne una nuova. “Troppe bancarelle, pochi controlli ed un aumento della microcriminalità. Vorrei una via Maqueda 4.0 pronta ad accogliere al meglio i turisti che ci scelgono, e che oggi vanno via un pò scontenti” dichiara Vittorio Provenza. L’intervista completa nel video.