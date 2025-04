Bari-Palermo, Blin: “Non vedo niente da fischiare nel 2º gol di Pohjanpalo”

Il centrocampista: "Questa sera non abbiamo fatto male"

“Una partita strana, noi volevamo giocare e loro erano un po’ dietro per giocare sulle ripartenze”. Inizia così il commento di Alexis Blin, centrocampista del Palermo, al termine della gara contro il Bari persa per 2-1. “Il primo gol subito lo devo ancora rivedere, poi comunque siamo rimasti in partita e abbiamo fatto l’uno a uno. Poi non so spiegare come possano aver annullato il secondo gol di Pohjanpalo. Non vedo niente da fischiare“.

“Per noi sarebbe stata un’altra partita. Nella ripresa sono tornati di nuovo ad aspettare. Per noi in questo caso se non fai gol poi rischi di prenderlo ed è successo. Dobbiamo accettarlo, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare”. Aggiunge il francese ai microfoni ufficiali del club rosanero nel post partita. “Venivamo da due risultati positivi, stasera non abbiamo fatto male. Siamo stati più organizzati del Bari”.