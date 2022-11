“Basta scontri sulle aree pedonali, procedure snelle per le imprese”

L’assessore Giuliano Forzinetti: “Alla Fiera il nuovo centro congressi”

PALERMO – Dal futuro della Fiera del Mediterraneo alle nuove regole per i dehors, dai mercati generali alle iniziative per le prossime feste di Natale. E sulle aree pedonali del centro città un impegno preciso: “Basta scontri con residenti e commercianti, siamo impegnati per la riqualificazione delle aree”. L’assessore alle Attività produttive del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, è stato l’ospite di questa settimana del ciclo di interviste che Livesicilia sta realizzando con gli esponenti della giunta Lagalla.

Ospite della nostra redazione, Forzinetti ha spiegato anche le novità sui dehors. Spazio poi alla Fiera del Mediterraneo: “Grazie al lavoro con gli altri assessori, riqualificheremo questo polmone economico della città – ha detto l’assessore – La struttura potrà consentire anche le attività fieristiche”. E infine i mercati generali, col progetto di un unico polo a Bonagia non completamente tramontato.