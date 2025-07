Sant’Agata Li Battiati, Lo Sauro replica al Partito democratico

Polemica nel paese etneo

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – “Dopo aver appreso con sorpresa dell’esistenza di un circolo cittadino del Partito Democratico a Sant’Agata Li Battiati, mi trovo a doverne evidenziare, ancora una volta, la marginalità e l’irrilevanza politica. In tutti questi anni di amministrazione gli esponenti di questo “circolo” non hanno mai fornito un commento, né positivo né negativo sull’operato dell’Amministrazione, però si sono sentiti in dovere di esporsi sui social, intervenendo e dando seguito, di fatto, ad alcune affermazioni diffamatorie nei miei confronti”.

A parlare è Vittorio Lo Sauro, assessore e consigliere comunale del Comune etneo, il quale con una nota chiarisce i termini di una questione sorta sui social media e approdata in Consiglio comunale.

“Nello specifico i “democratici”, sono intervenuti sostenendo e sposando le accuse gravissime mosse pubblicamente da un ex assessore nei miei confronti, senza alcun approfondimento, senza alcuna verifica, e ignorando completamente le altre affermazioni ben più gravi che nel frattempo erano state rivolte alla Giunta e al Sindaco. Ma non è tutto – continua Lo Sauro – a seguito di un dibattito all’interno del Consiglio comunale, gli stessi “democratici” si sono sentiti in dovere, questa volta con un comunicato ufficiale, a chiedere conto di quanto accaduto in Consiglio Comunale, definito con tono sprezzante un “cortile””.

“Ancora una volta non possiamo fare a meno di prendere atto del fatto che il “contributo” morale di questi soggetti “democratici” si è palesato solamente allo scopo di dare “lezioncine” di bon ton che poco hanno a che fare con gli interessi dei cittadini – spiega ancora l’assessore – poiché in tutti questi anni non hanno ritenuto di dover fornire alcun contributo critico, né tanto meno costruttivo, nei confronti dell’operato dell’Amministrazione Rubino. Nessun “comunicato” ufficiale che prendesse posizione sulla disastrosa situazione debitoria ereditata dal passato; nessun intervento o commento in risposta alle puntuali relazioni annuali del sindaco che davano contezza dell’opera di risanamento economico e finanziario messa in atto; nessun intervento o commento in merito ai tanti progetti realizzati”.

“Tutto questo ci restituisce la misura della rilevanza, pressoché nulla, che questo “circolo” riveste all’interno della vita amministrativa del Comune di Sant’Agata Li Battiati, va ricordato infatti che questo circolo politico non siede in Consiglio, non partecipa ai lavori, né è informato direttamente dei fatti interni all’amministrazione. Sono stati i cittadini che “democraticamente” lo hanno escluso e relegato al di fuori dell’istituzione comunale”.