Belmonte Mezzagno, mafioso scarcerato. Nel 2020 hanno ucciso il fratello

Decorrenza dei termini di custodia cautelare

PALERMO – Sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare. Scarcerato il mafioso Giovanni Salvatore Migliore, originario di Belmonte Mezzagno, condannato per mafia ed estorsione a 8 anni 8 mesi.

Era detenuto dal 6 dicembre 2018. Il suo nome faceva parte dell’elenco degli arrestati del blitz “Cupola 2.0” che azzerò la riorganizzazione mafiosa a Palermo e provincia.

La Corte di appello di Palermo ha accolto l’istanza dell’avvocato Rocco Chinnici. Nei mesi scorsi La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di Migliore. Si dovrà celebrare un nuovo processo di appello solamente per valutare alcune aggravanti.

Nel frattempo l’imputato ha trascorso in carcere il limite massimo di sei anni di custodia cautelare per il reato contestato. Migliore, 56 anni, ha l’obbligo di dimora a Belmonte Mezzagno e deve restare in casa dalle 20 alle 8.

Torna dunque nel paese in provincia di Palermo, dove nel 2020 mentre era detenuto qualcuno ha assassinato il fratello Agostino Alessandro Migliore, 45 anni. L’uomo, che gestiva un supermercato, è stato ucciso a colpi di pistola sotto la propria abitazione. Uno degli episodi della scia di sangue che ha insanguinato le strade di Belmonte Mezzagno.