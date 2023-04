Berlusconi: altra notte tranquilla al San Raffaele

MILANO – Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi, che da mercoledì scorso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Al momento, per oggi non è previsto un bollettino medico.