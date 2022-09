Berlusconi: “Sul Ponte dello Stretto andremo fino in fondo”

L'intervento del leader di Forza Italia a Telelombardia

1' DI LETTURA

ROMA – “Dai nostri programmi il ponte sullo Stretto di Messina non è affatto sparito, anzi vogliamo ripartire subito. Il ponte non riguarda solo la Calabria e la Sicilia, ma fa parte di una delle grandi direttrici di traffico europee che attraversa l’Italia”. Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi a Telelombardia.

“Per due volte la sinistra, anche a costo di gravi penali, ha bloccato i lavori, che noi avevamo progettato, finanziato, appaltato a una grande azienda italiana. Se non avessero fermato tutto, ormai già da anni si raggiungerebbe comodamente la Sicilia in auto o in treno, senza bisogno di fermarsi. Ma questa volta andremo fino in fondo, con un’opera che sarà anche il simbolo della capacità italiana di realizzare grandi progetti”, conclude.