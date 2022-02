Il presidente dell'Antimafia: "In assessorato pensano solo ai soldi del Pnrr"

PALERMO – Francesco Bevere non è più a capo del dipartimento Asoe della Regione Siciliana. “Mentre siamo ancora in emergenza, lasciare il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico senza una guida certa è intollerabile – afferma il deputato regionale Claudio Fava -. Dalle dimissioni del dottor Bevere come direttore generale del dipartimento è trascorso un mese e ancora non sembra esserci alcuna ipotesi di sostituzione”

Secondo Fava siamo di fronte ad “una situazione inaccettabile che contribuisce a creare incertezza e confusione.” “Evidentemente – prosegue il presidente della Commissione regionale antimafia – in assessorato sembra contare unicamente l’accaparramento dei fondi del Pnrr: vicenda su cui, per altro, attendiamo ancora chiarimenti visto il totale sfregio che si vuol fare ai territori, creando una rete che più che sostenere l’offerta sanitaria sembra costruita a uso e consumo di interessi di parte e politici”.