Bielorussia, tutto pronto per i negoziati tra Russia e Ucraina

L'incontro tra le delegazioni dei due Paesi si terranno a Gomel

ROMA – “In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni”. Lo ha twittato il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat. I colloqui dovrebbero partire a mezzogiorno ora locale.

L’esercito russo ha annunciato che la popolazione di Kiev “può lasciare liberamente la città” e rivendica la “supremazia aerea” in tutta l’Ucraina. Ieri Kiev aveva detto di non credere molto all’esito dell’incontro, e il suo ok era arrivato sul filo del gong dell’ultimatum di Mosca. Oggi nuova riunione del Consiglio di sicurezza Onu, con la proposta di una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini.