Bimbo col cuore bruciato, il comitato medico dice no a un nuovo trapianto

L’avvocato: “10% di possibilità di riuscita”

Il comitato medico riunitosi presso l’Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere contrario a un secondo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo attualmente ricoverato in terapia intensiva che lo scorso dicembre aveva già ricevuto un organo poi risultato compromesso.

Bimbo di Napoli, gli esperti che hanno detto no al trapianto

In mattinata sono giunti al Monaldi i cardiologi chiamati a esaminare il caso. La task force era composta da Carlo Pace Napoleone dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, Giuseppe Toscano dell’Azienda ospedaliera dell’Università di Padova, Amedeo Terzi dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Rachele Adorisio e Lorenzo Galletti dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, oltre a Guido Oppido dell’Ospedale Monaldi di Napoli.

Il legale della madre: “Oppido unico disponibile a operare”

“Sappiamo che il bimbo del Monaldi è in una lista con altri tre bambini che aspettano il trapianto, ma lui nel suo gruppo sanguigno è il primo nella lista”, aveva dichiarato Fancesco Petruzzi, legale della madre.

Il professionista aveva inoltre detto che “mi è stato riferito ieri sera da uno dei medici che l’unico disposto ad operare di nuovo il bambino è il dottor Guido Oppido, il cardiochirurgo che aveva già operato il piccolo. La mamma su questa scelta è d’accordo. Ci dicono che c’è un 10% di possibilità di riuscita dell’operazione. Nessuno degli altri chirurghi, mi hanno detto, presenti oggi, sarebbe disponibile a partecipare all’operazione”.

Ispettori del Ministero al Monaldi, verifiche anche a Bolzano

Nel frattempo sono arrivati al Monaldi anche gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire la documentazione relativa al precedente trapianto conclusosi con il danneggiamento dell’organo.

Dopo l’esame degli atti a Napoli, il sopralluogo proseguirà all’ospedale di Bolzano per ulteriori verifiche.

