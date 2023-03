Black-out e treno bloccato in galleria: esercitazione in metro

Giovedì 16 marzo, il tratto di via Ventimiglia compreso tra via Madderm e corso Martiri sarà la centrale delle operazioni.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un treno della metropolitana con 40 persone a bordo, fermo in galleria a causa di un black-out. È lo scenario ipotizzato dall’esercitazione di emergenza che si svolgerà a Catania, in superficie e sui binari, il prossimo 16 marzo. Giovedì, il tratto di via Ventimiglia che va da via Maddem a corso Martiri della Libertà sarà chiuso al traffico e interdetto alla sosta, perché diventerà il cuore dell’organizzazione logistica dei soccorsi, ancorché simulati.

L’esercitazione è organizzata dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco ed è stata discussa in prefettura lo scorso 10 marzo. I soccorsi immagineranno di dovere salvare quaranta passeggeri di un convoglio della metro, rimasti chiusi dentro ai vagoni nella tratta che va da piazza Stesicoro a piazza Giovanni XXIII per via di una interruzione dell’energia elettrica. Un black-out che dovrebbe essere capace di mandare nel panico i cittadini, ma al quale i soccorritori dovrebbero essere pronti.

Così saranno montati un posto medico avanzato, un centro operativo della Protezione civile, oltre che spazi per i dirigenti delle forze di polizia e dei vigili del fuoco. Una vera e propria centrale, nei pressi di corso Martiri, dalla quale saranno dirette e coordinate le operazioni di recupero dei cittadini chiusi in metro. Dalle 21.30 del 16 marzo, e fino a poco dopo la mezzanotte, sarà quindi necessario mantenere libera una porzione del centro cittadino.

Dalle 21.30 di giovedì scatta, quindi, il divieto di transito in via Ventimiglia (tra corso Martiri e via Maddem) e in via Teocrito (tra via Sciuto Patti e via Ventimiglia). E dalle 15 dello stesso giorno, nella medesima area, scatta anche il divieto di sosta. Incluso nel tratto centrale della carreggiata di via Ventimiglia, dove si trovano gli stalli delimitati dalle strisce blu per il parcheggio a pagamento.