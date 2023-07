Blackout, cittadini esasperati: bloccata via Sabato Martelli Castaldi

Pacifica ma plateale protesta dei cittadini. Sul posto, è intervenuto anche il sindaco

CATANIA – Una protesta spontanea che ieri sera non ha lesinato momenti di tensione. Decine di cittadini del quartiere Cibali, nella serata di ieri, sono scesi in strada bloccando il traffico lungo via Sabato Martelli Castaldi: uno degli imbocchi della strada è stata cinturata dai bidoni della raccolta differenziata per impedire il passaggio delle vetture.



Una protesta pacifica ma plateale per protestare contro il perdurare della mancanza di correte elettrica. Si tratta di un disservizio, tra disalimentazione e guasti che prosegue da giorni.

“Basta, siamo abbandonati al nostro destino. Non si può continuare ad andare avanti così”, hanno ripetuto a più riprese le persone che sono scese in strada”.

Sul posto, è intervenuto anche il primo cittadino Enrico Trantino (assieme all’assessore Porto) che ha espresso la propria solidarietà e ribadito il proprio impegno nel sollecitare l’Enel e le isituzioni preposte ad intervenire in fretta.

Ma, intanto, anche quella di oggi si preannuncia come una giornata rovente: e non solo per le alte temperature ma per la pazienza di una città e dei Comuni vicini messa davvero a dura prova.