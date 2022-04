Boggio Lera, studenti e prof protestano insieme: “Ci mancano 25 aule”

Da quando è crollata una porzione di tetto, nel liceo mancano gli spazi.

CATANIA – Ennesima protesta, stamattina in piazza Stesicoro, di studenti e docenti del liceo scientifico Boggio Lera. Dopo un incontro in Prefettura allievi, insegnanti e il dirigente dello storico liceo, Donato Biuso, si sono ritrovati in piazza per manifestare contro il silenzio istituzionale che si trascina dal crollo del tetto nella sede centrale dell’istituto, in via Vittorio Emanuele, avvenuto nel novembre del 2021.

“Oggi siamo qui per ricordare che i ragazzi del Boggio Lera sono ancora senza aule dal crollo del tetto avvenuto la sera del 10 novembre scorso – dice Donato Biuso – crollo che fortunatamente, essendo avvenuto di sera, non fece danni più gravi. A oggi la situazione è uguale e non sappiamo se i ragazzi l’anno prossimo avranno delle aule”.

Giusy Fagone è una insegnante del liceo Boggio Lera e anche una ex studentessa. “È una situazione molto triste. I ragazzi si aspettavano che, dopo qualche mese, sarebbero tornati in aula e invece nulla. Al momento siamo senza cinque aule, ma appena inizieranno i lavori di ripristino del tetto crollato quante saranno le aule non disponibili? – continua Fagone – abbiamo chiesto a diversi enti, ma nessuno ha dato risposte. Abbiamo fatto, noi, una richiesta di almeno 25 aule”.

Oriana D’Urso è rappresentante d’Istituto. “Siamo stati in Prefettura facendo la richiesta per avere a disposizione 25 aule che saranno quelle utili per coprire la frequenza degli studenti nei tre anni di lavori previsti, che serviranno per ripristinare il tetto crollato – sottolinea D’Urso – noi siamo ancora sparsi e senza le cinque aule che, per sicurezza, non possono essere utilizzate. Oggi siamo qui per far vedere a tutta la città non solo la situazione nella quale versa una scuola con 1600 studenti, ma la condizione di un palazzo storico e sede del nostro liceo”.

La durata dei lavori previsti per il rifacimento del tetto crollato nella sede di via Vittorio Emanuele è di tre anni. A oggi non è ancora partita la gara d’appalto.