Bollettino Covid, ancora 74mila nuovi contagi

I dati e il commento di Brusaferro e Rezza

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore sono 74.350. Ieri erano stati 73.195. Le vittime sono invece 154, in calo rispetto alle 159 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 514.823. Ieri erano stati 486.813. Il tasso di positività è al 14,4%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 476 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.981, ovvero 83 in più rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 1.271.487, 5.557 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.719.394 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.537. I dimessi e i guariti sono 13.288.370, con un incremento di 82.443 rispetto a ieri.

Brusaferro: “Curva si appiattisce ma Rt sopra soglia”

“Nell’ultimo periodo la curva epidemica si è appiattita e ciò è confermato dall’incidenza nell’ultima settimana di 836 casi per 100mila abitanti, ma la trasmissibilità con l’indice Rt rimane sopra la soglia epidemica un pò in tutte le Regioni”. Lo afferma il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dato del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

“Rispetto alle fasce d’età – aggiunge Brusaferro -, tra i più giovani è segnalato un decremento dei nuovi casi di Covid-19 mentre le fasce d’età più avanzate, over50, mostrano un lieve incremento”.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità osserva che quadro dell’andamento vaccinale per il Covid “è stabile. La percentuale di persone che ha completato il ciclo vaccinale anche con la dose booster rimane infatti stabile questa settimana. Questo è un aspetto che va particolarmente segnalato rispetto all’importanza di effettuare la terza dose, così come va raccomandata la quarta dose alle persone identificate come immunodepresse”.

“Rimane stabile anche il numero di persone che non hanno iniziato il ciclo vaccinale. Avere una vaccinazione completata con il booster – ricorda inoltre Brusaferro – protegge in maniera estremamente significativa dalla malattia Covid grave ma anche dal contrarre l’infezione”.

L’epidemia di Covid “è in evoluzione: la trasmissibilità continua ad essere al di sopra della soglia epidemica ma si osserva una stabilizzazione dell’incidenza, e c’è un aumento dei ricoveri in area medica e terapia intensiva. Si raccomanda dunque di continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali, ed in particolare distanziamento, uso delle mascherine e igiene delle mani, oltre al mantenimento di un elevata copertura vaccinale, anche tra 5-11 anni, che è l’arma che ci consentirà di affrontare meglio le prossime settimane”. Così il presidente Iss, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale.

Rezza: “Cambia la gestione dell’emergenza ma il Covid rimane”

“Naturalmente con la fine dello stato di emergenza cambia la gestione dell’epidemia ma il virus c’è sempre e quindi continua il lavoro del ministero della Salute. Vaccini, uso di mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani sono degli strumenti estremamente utili che ormai siamo abituati a utilizzare ed è quindi importante mantenerli”. Lo afferma il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull’andamento della pandemia.

Questa settimana, rileva Rezza, “resta più o meno stabile il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, intorno a 836 casi per 100mila abitanti, mentre resta ancora elevato l’Rt: siamo a 1,24, quindi ben al di sopra dell’unità”. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è invece rispettivamente “al 15,2% e al 4,7%, quindi vediamo ancora una tendenza all’aumento soprattutto – sottolinea – per i posti dei reparti di area medica”