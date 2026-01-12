Precipita dal tetto del suo hotel e muore

Heinrich Röck è morto dopo essere caduto dal tetto dello storico hotel Heini, a Campo Tures, in Alto Adige, di cui era titolare. Il 75enne è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

In base alle prime ricostruzioni riferite dalla stampa locale e confermate anche dal sindaco di Campo Tures, Josef Nöckler, la vittima si trovava sul tetto della struttura, un edificio di tre piani, per rimuovere la neve accumulata sull’impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Durante l’intervento avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e precipitando nel vuoto.

Cade dal tetto del suo hotel, inutili i soccorsi

La richiesta di soccorso è partita poco dopo le 14. Sul luogo dell’incidente sono arrivati in breve tempo un’ambulanza e l’elicottero di emergenza Pelikan 2. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul luogo dell’incidente.

Le operazioni di rianimazione si sono rivelate inefficaci. I carabinieri della compagnia di Brunico hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La notizia della morte dell’albergatore si è rapidamente diffusa in paese, dove Heinrich Röck era una figura nota e radicata nel tessuto locale.

