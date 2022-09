Calcio, Federico Portoghese e Catania Sdd: “Valorizziamo giovani”

Il progetto per il rilancio della società rossoazzurra.

CATANIA – Il commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese e il suo vice Bernardo Campo hanno incontrato a Palazzo degli Elefanti il vice presidente del Catania Ssd Vincent Grella e il consigliere d’amministrazione della società rossazzurra Giovanni Caniglia, che hanno illustrato loro i progetti per il rilancio del calcio cittadino, con particolare riferimento al settore giovanile e alla grande valenza sociale e sportiva che riveste l’investimento agonistico verso le nuove generazioni.

“Ho ringraziato i rappresentanti del Catania SSD – ha detto Portoghese – per la serieta’ e la capacita’ che hanno dimostrato di saper risvegliare l’entusiasmo della tifoseria etnea. Siamo oltremodo compiaciuti per il percorso di grande attenzione ai ragazzi che e’ stato intrapreso. Dobbiamo trovare il modo di scoprire e fare esprimere i talenti locali e per questo ritengo vincente il connubio sport-scuola, che sono certo verra’ incentivato con un progetto strategico insieme dal Comune e dalla dirigenza rossazzurra”.