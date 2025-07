Caldo estremo e incendi, la Sicilia si prepara a 48 ore ‘di fuoco’

Previste temperature oltre i quaranta gradi, l'allerta per i roghi

PALERMO – Caldo forte sopra i 40 gradi con altissimo rischio di incendi. Il sud Italia si prepara ad affrontare un’altra grande ondata di temperature molto elevate, che secondo diversi siti ed esperti di meteorologia potrebbero superare il record di 48,8 gradi stabilito proprio in Sicilia nel 2021.

Al caldo si aggiunge poi il rischio incendi: la Protezione civile siciliana ha diramato per il 21 luglio un’allerta incendio rossa per quattro province.

L’ondata di caldo

La causa del grosso caldo, scrive il meteorologo del Cnr Giulio Betti sul proprio profilo Instagram, è una perturbazione sul nord Europa che porterà piogge sull’arco alpino, Piemonte, Lombardia, Liguria e alta Toscana.

La perturbazione provocherà venti meridionali che richiameranno aria subtropicale dall’Africa al sud Italia. Nelle regioni adriatiche e ioniche previste temperature ben al di sopra dei 40 gradi.

In particolare, lunedì 21 luglio sono previste temperature comprese tra i 40 e i 41 gradi sulla Sicilia, soprattutto centro orientale, e su Basilicata e Calabria. Martedì i valori previsti dai principali siti meteo nelle stesse zone si attesteranno al di sopra dei 42 gradi.

In aumento anche le temperature minime, che in tutta Italia saliranno sopra i 20 gradi. Secondo le misurazioni meteo dei principali portali, l’ondata di calore sarà al suo massimo il 21 e il 22 luglio, ma le temperature continueranno a essere alte fino al 25.

Gli incendi

Il caldo anomalo, l’aridità degli ultimi mesi e i forti venti di scirocco potrebbero rendere più facile il divampare di incendi. Per la Sicilia, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta rischio incendi per il giorno 21 luglio con quattro province al livello rosso e le altre.

In particolare, l’allerta incendi è rossa per le province di Caltanissetta, Enna, Messina e Catania, con il livello di attenzione massimo. Questo significa, come si legge nel bollettino della Protezione civile, che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce. Allerta arancione nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Ragusa e Siracusa.

