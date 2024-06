Caltagirone, la cocaina scoperta a un posto di blocco: arrestato un pusher

Perquisita anche la casa del 34enne

CALTAGIRONE (CATANIA) – Un uomo di 34 anni è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri della Stazione di Granieri, durante un posto di blocco. L’uomo era su una Jeep Renegade insieme a un’altra persona e quando ha visto i carabinieri ha rallentato, cercando di passare inosservato.

I carabinieri però hanno fermato l’auto per fare un controllo. Secondo quanto si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, i militari si sono resi conto che il 34enne e il 52enne erano nervosi e hanno deciso di perquisire l’auto.

La perquisizione

Il 34enne ha cercato in quello stesso momento di nascondere un pacchetto di sigarette sotto la Jeep. I carabinieri se ne sono accorti e hanno aperto il pacchetto, trovando 9 dosi di cocaina. I militari hanno poi perquisito l’uomo, trovando altri 3 grammi di droga, mentre addosso al 52enne è stata trovata un’altra dose.

La perquisizione poi è continuata anche nelle abitazioni dei due uomini e in un casolare di proprietà del 34enne. Proprio qui i carabinieri hanno trovato in un mobile due bustine di plastica, una con 5 grammi di cocaina e l’altra con 3 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno anche trovato due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di droga, un panetto di mannitolo (sostanza utilizzata per il taglio della cocaina ancora in pietra) e fogli di un block notes con numeri e nominativi, verosimilmente riferibili all’attività di vendita di droga.