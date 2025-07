Campo di calcio Fincantieri chiuso, la Fiom chiede un incontro al sindaco

Il sindacato chiede cosa serva per la riapertura

PALERMO – La Fiom Cgil Palermo ha chiesto un incontro urgente al sindaco Lagalla, agli assessori all’Urbanistica Carta e allo Sport Anello, al presidente dell’VIII circoscrizione Longo e a Cassa Depositi e Prestiti per conoscere i motivi della chiusura del campo di calcio di Fincantieri e i progetti in corso sulle aree limitrofe.

“Recentemente abbiamo appreso che il campo è stato chiuso e pertanto l’incontro è richiesto per capire cosa è necessario fare per la sua riapertura – dichiarano il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti, Serafino Biondo, rsu Fiom a Fincantieri, e Marco Biondo, rsu e segretario d’organizzazione Fiom Palermo -. La sua non riapertura sarebbe una grave perdita sportiva e non solo per la città di Palermo, in quanto il valore storico di questo campo non è irrilevante. Il campo di calcio del Cantiere Navale è rilevante perché a Palermo gli spazi per fare sport sono ridotti ai minimi. Esistono pochissimi impianti sportivi pubblici e la città non può permettersi di perdere un impianto sportivo del genere”.

Il campo di via Calcedonio Giordano, nel rione Acquasanta, è stato realizzato nel 1946 dagli operai di Fincantieri. Ci giocava la squadra dei cantieri navali e i suoi colori erano il rosso e il blu. Nel 1947-48 inizia l’avventura con l’iscrizione ai campionati di serie C. E peri lavoratori, delle borgate vicine e per la città ha rappresentato un punto di aggregazione irrinunciabile. La A.S.D. Fincantieri offriva la possibilità di giocare gratuitamente a tanti ragazzi dei quartieri difficili, che non potevano permettersi una scuola calcio a pagamento.

“Negli anni ha rappresentato una fucina di talenti, tant’è che molti ragazzi sono riusciti a giocare nelle categorie professioniste – proseguono Francesco Foti, Serafino Biondo e Marco Biondo – La squadra Palermo Calcio Popolare e la squadra Rugby Palermo ultimamente usavano l’impianto sia per gli allenamenti che per le partite. La crisi dei campi di gioco per il calcio a 11 è una crisi storica che ha penalizzato lo sviluppo del calcio in città”.

L’incontro inoltre è richiesto per conoscere i progetti in corso nelle aree limitrofe al Cantiere navale come l’Ex Manifattura Tabacchi, l’ex palazzina mensa di via Simone Gulì e l’ex palazzina dopo lavoro in via dei Cantieri “aree che – scrive la Fiom – non possono essere destinate ad usi che intralcerebbero l’attività lavorativa del cantiere”.

L’assessore Carta, durante l’incontro con la Fiom di un anno fa, chiesto sempre dal sindacato dei metalmeccanici, aveva dato rassicurazioni sul fatto che il campo sarebbe rimasto aperto e oggetto di un restyling e che le aree limitrofe sarebbero state destinate ad attività che non avrebbero intralciato con quelle della cantieristica navale.

“Siamo fermi alle dichiarazioni dell’assessore nel luglio scorso. Siamo riusciti a ottenere che il campo non venisse trasformato in parcheggio e ci aspettiamo che venga riaperto e restituito al più presto al quartiere – proseguono la Fiom – Siamo pronti a mettere in atto iniziative per opporci a qualsiasi disegno speculatorio. Da sempre come Fiom siamo stati in prima linea in questa direzione. Ricordiamo che ai tempi della giunta Cammarata fu fatta più di una settimana di sciopero per dire no ad attività che intralciassero le attività dello stabilimento, ultima e importante fabbrica presente nel palermitano. Ciò è di fondamentale importanza nel momento in cui vi sono investimenti in corso dell’Autorità portuale, come la realizzazione del bacino da 150 mila tonnellate che consentirà la costruzione di navi intere e un importante incremento dell’occupazione”.

Nei giorni scorsi il deputato regionale Adriano Varrica ha inviato una diffida a Cassa Depositi e Prestiti per adempiere agli obblighi di bonifica ambientale richiesti dopo il monitoraggio che avrebbe riscontrato il superamento dalla soglia di contaminazione e per rimettere il campo in funzione al più presto.