Restituiti i gioielli ai Risalvato: “Nulla a che fare con Messina Denaro”

Erano stati trovati in casa. "Regali di famiglia"

CAMPOBELLO DI MAZARA – Dissequestrati e restituiti i gioielli che erano stati sequestrati ad Errico Risalvato. La sua abitazione di via Maggiore Toselli, a Campobello di Mazara, era stata perquisita subito dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro.

A rendere noto il dissequestro sono gli avvocati Massimo Mattozzi e Pietro Stallone. “Siamo stati costretti in passato a diffidare reiteratamente chiunque parlasse dell’abitazione dei nostri assistiti come secondo covo o bunker dell’allora latitante e le indagini hanno confermato l’assoluta estraneità dei nostri assistiti alle vicende in questione”, hanno detto i due legali.

“La famiglia Risalvato è stata erroneamente additata come connivente, coinvolta nella latitanza per ragioni che ancora oggi rimangono scarsamente comprensibili e, per questo destinataria, oltre che di un provvedimento da sempre ritenuto ingiusto, anche di una gogna mediatica e sociale immotivata”.

Risalvato è stato consigliere comunale a Castelvetrano. In passato fu processato e assolto. Aveva subito altre perquisizioni alla luce del fatto che il fratello Giovanni sta scontando una condanna definitiva a 14 anni.

Nella casa di via Maggiore Toselli c’è una camera blindata dove erano stati trovati oggetti preziosi. “Normali regali di famiglia con regolari certificati di acquisto”, hanno sempre detto i legali.