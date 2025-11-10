Cani in aereo, si cambia ancora: fino a 6 animali in cabina e fino a 30 kg

Le nuove regole dell'Enac anticipate dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini

L’Enac amplia le regole per il trasporto degli animali in aereo: sui voli nazionali potranno viaggiare in cabina anche i cani fino a 30 chilogrammi di peso.

La novità, annunciata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini sui social, prevede postazioni dedicate e un massimo di sei animali per ogni volo. Si tratta di un aggiornamento delle linee guida per i viaggi “pet friendly”, che introduce norme più flessibili rispetto al limite dei 25 chilogrammi fissato in precedenza.

Le nuove regole per i cani oversize

Le nuove disposizioni, non ancora pubblicate sul sito ufficiale dell’Enac, rappresentano un passo avanti nel processo di revisione avviato nei mesi scorsi.

Matteo Salvini aveva già anticipato misure simili lo scorso settembre, quando, durante la seconda edizione dell’Italian Pet Summit, organizzato da Il Sole 24 Ore, aveva annunciato il primo volo sperimentale con cani liberi dal trasportino, poi effettivamente decollato poche settimane dopo.

L’aumento del peso consentito permetterà ora a molte razze di media e grande taglia, come labrador o pastori tedeschi, di viaggiare accanto ai proprietari.

Addio alla stiva sconsigliata dai veterinari

Fino a oggi, i possessori di animali di queste dimensioni erano costretti a scegliere tra la stiva pressurizzata – una soluzione spesso sconsigliata dai veterinari per l’alto livello di stress che comporta – o un mezzo di trasporto alternativo.

Un’ulteriore modifica riguarda il numero di animali ammessi in cabina, che passa da due a sei per ogni volo. Una misura che potrebbe complicare la gestione al check-in e la distribuzione dei posti, ma che amplia le possibilità di viaggio per i proprietari.

Le compagnie dovranno comunque garantire un equilibrio tra aree “pet friendly” e zone “pet free”, per tutelare anche i passeggeri allergici o non abituati a viaggiare vicino agli animali.

Cani in aereo, il post di Matteo Salvini

Le linee guida dell’Enac stabiliscono solo il quadro generale: spetterà alle singole compagnie decidere se e come adeguarsi. Al momento, sui voli nazionali possono salire in cabina solo animali di piccola taglia, fino a 8-10 chilogrammi, all’interno di un trasportino, e molti vettori low cost continuano a escluderne l’accesso.

“Promessa mantenuta – ha scritto Matteo Salvini nel suo post –. Una piccola grande battaglia di civiltà che continua: dopo treni e aerei, ora massimo impegno per aumentare anche le spiagge attrezzate ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Per un’Italia sempre più moderna e amica degli animali”.

Il volo dimostrativo sulla tratta Milano-Roma

Ita Airways è stata la prima compagnia ad aver manifestato la disponibilità a testare i voli con cani ammessi in cabina senza l’obbligo del trasportino. Lo scorso settembre, sulla tratta Milano-Roma, è andato in scena il primo volo dimostrativo con cani extrasize in cabina.

Sull’aereo di Ita Airways hanno viaggiato due cani: Moka, un labrador di 12 anni che ha volato in business class, e Honey, un meticcio di 11 anni dal peso di circa 15 chili, accomodato in economy.

Entrambi hanno viaggiato accanto ai rispettivi proprietari, assicurati con il guinzaglio e sistemati su un tappetino sotto il sedile, lato finestrino.

Cani in aereo, le perplessità del Codacons

In occasione del volo dimostrativo, a bordo erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo e il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma.

Il Codacons ha sollevato perplessità sull’iniziativa, sottolineando una serie di criticità che potrebbero incidere sul comfort e sulla sicurezza del viaggio, soprattutto in caso di turbolenze o di comportamenti stressati e incompatibili tra gli animali a bordo.

