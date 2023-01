Cannes, la Regione ci ripensa: Schifani revoca i provvedimenti

La direttiva del presidente della Regione in autotutela

Il presidente della Regione Renato Schifani, con nota odierna indirizzata all’assessore regionale e al dirigente generale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, in relazione alla partecipazione della Regione Siciliana alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes, ha chiesto di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla Regione Siciliana.

“L’apposita e puntuale direttiva – si legge nella nota – è conseguente all’accertamento ispettivo svolto dall’Avvocatura generale della Regione, che, in merito all’affidamento dell’evento “Sicily, Women and Cinema”, non ha ravvisato piena correttezza nell’applicazione dell’articolo 63 del Codice degli appalti, che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.

La decisione di Schifani arriva al termine di giorni convulsi. Si è appreso che esistono due inchieste: una della Procura della Repubblica e un’altra dei pm contabili che stamani hanno inviato i finanzieri in assessorato per acquisire il fascicolo.