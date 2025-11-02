Un ferito è tuttora in ospedale, oscuro il movente

CAPIZZI (MESSINA) – Omicidio ieri sera davanti a un bar di via Roma a Capizzi, nel Messinese. Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre stava parlando con alcuni amici per strada.

All’improvviso si sarebbe accostata un’auto, da cui è scesa una persona che ha sparato più volte uccidendo Giuseppe e ferendo una persona. Al momento non si conoscono le condizioni del ferito, che sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale. I carabinieri della stazione di Capizzi, diretti dalla compagnia di Mistretta e coordinati dalla Procura di Enna, hanno fermato tre persone.

Non è noto neanche il movente dell’agguato mortale. Si sa solo che la vittima è uno studente. E che il ventaglio di ipotesi è apertissimo. Bocche cucite in caserma e alla compagnia di Mistretta, diretta dal capitano Silvio Imperato. Si attende che la magistratura autorizzi la diffusione di un comunicato stampa.

