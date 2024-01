In 25 mila al Capodanno di Catania, Trantino: “Serata splendida” VIDEO

Il racconto della lunga notte

CATANIA – Una notte attesa da giorni e che non ha tradito le aspettative. Il Capodanno di Catania non ha tradito le aspettative ed il primo cittadino, Enrico Trantino, ha affidato ad un post sui social il suo personalissimo commento:



“Serata splendida. Pubblico felice. Artisti coinvolgenti – scrive il sindaco -. Ottima musica e tanto divertimento. Flussi pedonali e traffico ordinatissimi. Naturalmente qualcosa poteva andare meglio (chiedo scusa per la mancanza di audio nello schermo di piazza Università), ma è prevalso il senso di festa e di condivisione.

Amo questa città”.

La nota del Comune

“Una notte di Capodanno all’insegna della festa, con artisti di rilievo nazionale e internazionale come Mario Biondi, per la prima volta nella sua città natale per brindare al nuovo anno e Tananai gettonatissimo, soprattutto tra i giovanissimi, star della musica che hanno coinvolto il numerosissimo pubblico presente. Ma anche i nuovi talenti emergenti catanesi Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap hanno trascinato il pubblico presente, 25 mila persone, che si sono alternate nel corso della lunga serata tra piazza Duomo, piazza Università e zone circostanti, con la conduzione di Ruggero Sardo e Chiara Esposito, anche loro catanesi doc.

“Abbiano accolto il nuovo anno nella massima serenità – ha detto il sindaco Enrico Trantino, che ha seguito il concerto tra la folla dei cittadini -. In molti mi hanno fatto notare come in piazza e tra la gente si respirasse in piazza un’aria diversa, di speranza e felicità per una festa ritrovata nel segno della condivisione e perfettamente riuscita, augurio di una prospettiva diversa per la nostra Catania che in questo 2024 dovrà compiere altre scelte strategiche per il proprio futuro. Un ringraziamento particolare va a quanti hanno collaborato alla riuscita della serata, la prefettura e la questura anzitutto, ma anche le forze dell’ordine, la polizia locale, i volontari della protezione civile e dei presidi sanitari, il personale dell’Amts e della Metro e lo staff del Comune con in testa il capo di gabinetto, che hanno profuso un notevole impegno affinché tutto si svolgesse nel miglior modo”.

Pochi minuti dopo il deflusso delle persone dall’area del concerto, intorno alle 3 del mattino, alcune decine di unità lavorative del Consorzio Gema con l’impiego di mezzi meccanici, su disposizione del Comune hanno provveduto a spazzare e liberare dai rifiuti tutta la zona, che già alle 9 del mattino si presentava perfettamente ripulita”.