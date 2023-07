Carini, vandalizzato il convento delle suore cappuccine FOTO

Imbrattato l'ingresso, i gradini di accesso, la strada e la facciata con dell'olio di semi che rendono viscida la pavimentazione

CARINI (PA) – Vandalizzato di nuovo il convento delle suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes a Carini (Pa). Con l’olio di semi sono stati imbrattati l’ingresso del convento, i gradini di accesso, la strada antistante e la facciata della chiesa e del convento.

È stata così resa pericolosamente viscida la pavimentazione di acciottolato e di selciato. Ad accorgersi di quel che era accaduto le stesse suore uscendo dal portone laterale dell’attigua chiesa del Purgatorio al Castello.

“Desidero esprimere il mio dispiacere per l’accaduto e la solidarietà alle nostre Suore Cappuccine – ha detto l’arciprete don Giacomo Sgroi -. Manifesto il mio disappunto per l’atto in sé, sia perché è irrispettoso del luogo sacro e della zona medioevale del castello. Sia perché l’olio sprecato è quello distribuito dalla Caritas parrocchiale alle famiglie assistite. La triste occasione ci renda tutti più vigili nella custodia della nostra città, intervenendo con coraggio per educare a comportamenti civili e rispettosi della dignità di tutti”.

Diverse altra volte l’arciprete di Carini aveva denunciato il vandalismo che impera nel centro cittadino carinese.